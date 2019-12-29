Киев, , 19:35 — REGNUM Правозащитник Валентин Рыбин заявил, что донбасской стороне в рамках состоявшегося сегодня, 29 декабря, обмена пленными переданы пять бывших сотрудников специального подразделения «Беркут», которых обвиняют в стрельбе на киевском Майдане в 2014 году. Об этом 29 декабря он сообщил «Укринформ».

»Да, их уже обменяли», — отметил адвокат экс-беркутовцев Рыбин, отвечая на вопрос, состоялся ли обмен.

Речь идет об экс-сотрудниках спецподразделения «Беркут «Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Александре Маринченко, Сергее Тамтуре и Олеге Янишевском, которых на Украине обвиняли в превышении служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, умышленном убийстве и нанесении телесных повреждений активистам Майдана.

Накануне, по решению суда они были отпущены на свободу под личные обязательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пресс-службе партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили о том, что России необходим обмен пленными для того, чтоб получить в рамках обмена бывших сотрудников специального подразделения «Беркут».

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