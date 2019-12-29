Москва, , 19:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, поблагодарив его за информации, способствующую предотвращению терактов в стране, об этом 29 декабря сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — говорится в заявлении.

Подробности переговоров не сообщаются, отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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