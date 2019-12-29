Киев, , 18:49 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал обмен пленными между Россией и Киевом «реальным» следствием саммита «нормандской четверки», прошедшего в начале декабря в Париже, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Это одновременное освобождение является реальным следствием нормандского саммита», — отметил дипломат.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что работа по обмену оставшихся пленных продолжится.

Напомним, 10 декабря лидеры Германии, России, Франции и Украины провели совещание в Париже в рамках саммит «нормандской четверки», в ходе переговоров было достигнуто соглашение об обмене пленными в Донбассе по принципу «всех на всех».

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