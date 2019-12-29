Вашингтон, , 18:51 — REGNUM В Соединенных Штатах приветствуют состоявшийся сегодня, 29 декабря, обмен удерживаемых лиц между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. Об этом 29 декабря сообщается на официальной странице посольства США в Киеве в социальной сети Twitter.

«Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобождённых пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать правительство Украины.

«Признавая, что продолжающаяся агрессия России ставит украинское руководство перед трудным выбором, мы солидарны с нашими украинскими партнерами и многими украинцами», — уточняют в дипмиссии США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора дали позитивную оценку состоявшемуся сегодня, 29 декабря, обмену пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом.

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