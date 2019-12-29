Москва, , 18:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, на которых отметили прогресс в вопросе транзита газа через Украину, об этом 29 декабря сообщается на официальном сайте Кремля.

«Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в столице Австрии, городе Вена проходят переговоры по вопросу о транзите российского газа через Украину в Евросоюз. В дискуссии участвуют высокопоставленные представители «Газпрома» и украинских властей.

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