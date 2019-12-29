Москва, 29 декабря 2019, 18:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили свою приверженность реализации проекта «Северный поток — 2», об этом 29 декабря сообщается на официальном сайте Кремля.
«Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток — 2», — говорится в заявлении Кремля.
Договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров президента России и главы немецкого правительства.
Читайте ранее в этом сюжете: «Северный поток – 2» — реальность: США его не остановить