Москва, , 18:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора дали позитивную оценку состоявшемуся сегодня, 29 декабря, обмену пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению полпреда России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова, обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР стал важным шагом к дальнейшей реализации Минских договоренностей.

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