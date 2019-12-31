31 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Александр Комаров, , 16:25 — REGNUM В Челябинской области 2019 год стал периодом кардинальных перемен. Сменился губернатор региона, назначен новый мэр Челябинска, масштабные изменения произошли и в чиновничьем аппарате.

Последствия взрыва в жилом доме в Магнитогорске 74.mchs.gov.ru

Магнитогорск…

Главной темой всего года была трагедия в Магнитогорске. 31 декабря 2018 года рано утром на проспекте Карла Маркса, 164 там взорвался седьмой подъезд многоэтажного дома. В новогоднюю ночь на месте работали спасатели. Они разгребали завалы и пытались спасти выживших.

1 января произошло то, что журналисты окрестили новогодним чудом. Из-под завалов был спасён маленький Ваня Фокин, который пролежал там на 20-градусном морозе больше суток. Ребёнка быстро доставили в Москву. Врачи боялись за его руку. Но в итоге всё прошло хорошо. Уже в феврале мальчик вернулся в родной город.

Трагедия в Магнитогорске унесла жизни 39 человек. Шестеро из них — дети. Седьмой и сильно пострадавший восьмой подъезд разобрали. На их месте создали благоустроенную площадку. Хотели создать мемориал, но пока не сбылось.

Последствия взрыва в жилом доме в Магнитогорске Mchs.gov.ru

После трагедии власти решили расселить пострадавший дом. На этом настаивали некоторые жители. Узнав о таком решении, другая часть жителей резко запротестовала. В ходе проведённого опроса оказалось, что большинство граждан хотели бы остаться в этом доме. В итоге власти дали на это добро. Все, кто хотел уехать, получил возможность это сделать, а желающие остаться — остались. Дом разделили на два: шестиподъездный и четырёхподъездный.

31 декабря 2019 года, через год после трагедии, в городе почтили память погибших. В храме прошли заупокойные литургии, а к импровизированному мемориалу люди принесли цветы и игрушки.

Встреча Владимира Путина с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. 24 августа 2015 года Kremlin.ru

Закат Дубровского

19 марта власть в Челябинской области переменилась. Борис Дубровский был отправлен с поста губернатора в отставку. И. о. главы региона стал Алексей Текслер.

Борис Дубровский руководил Южным Уралом с января 2014 года. Собирался он баллотироваться и на новый срок. Об этом говорила его резко возросшая активность. Ради этой цели в ноябре 2018 года был снят с поста мэра Челябинска его сподвижник Евгений Тефтелев. Вместо него и. о. стал Владимир Елистратов, официально утверждённый в конце февраля уже 2019-го. Похоже, что в команде губернатора очень надеялись на рост популярности Дубровского в столице Южного Урала. В преддверии сентябрьских выборов это было очень важно.

Но планы губернатора возглавить регион снова не сбылись. В довершение всего ФАС уличила его и областной миндортранс в сговоре с компанией «Южуралмост». Официальное сообщение было опубликовано на сайте ведомства 18 марта. А 19-го президент Российской Федерации Владимир Путин решил судьбу Челябинской области на ближайшую пятилетку.

Новый глава региона начал с того, что пообщался на пешеходной улице Кировка с челябинцами и фотографировался с желающими. В Челябинске он родился, но не был в этом городе много лет. В своих интервью он то и дело вспоминает свои детские годы и то, как тогда обстояли дела на Южном Урале.

Новый руководитель принял и кадровые решения. Одним из первых стало увольнение главы миндортранса Дмитрия Микулика. Основанием стало отсутствие к нему доверия. А в конце года в СМИ прошла информация о возбуждении уголовного дела против самого Дубровского. Правда, официальных комментариев на эту тему так и не последовало.

Алексей Текслер Kremlin.ru

Большие выборы

В последующие месяцы Алексей Текслер активно ездит по региону, встречается с населением, обещает решить те или иные проблемы. В общем, подготовка к выборам налицо. Как и Дубровский, Текслер заменил и мэра Челябинска. Владимир Елистратов в июне был уволен. Его и. о. стала первый вице-мэр Наталья Котова, которой предстояло решать накопившиеся за долгие годы городские проблемы.

Новая власть демонстрировала свою открытость. Заседания правительства области и раньше транслировались в прямом эфире. Теперь такие же трансляции стали идти с аппаратных совещаний в мэрии. Весь город, вся страна получили возможность наблюдать за тем, как Котова распекает, а порой и увольняет подчинённых.

Новый врио губернатора снискал расположение жителей Южного Урала. Одним из его решений стала помощь Челябинску с покупкой 66 новых автобусов на газомоторном топливе. Эти транспортные единицы уже курсируют по улицам города.

8 сентября Текслер уверенно победил на выборах, обойдя остальных четверых конкурентов. А после его инаугурации последовали новые отставки. Кроме того, поменялся представитель главы региона в Совете Федерации. До лета ею была Ирина Гехт, которую Текслер назначил своим первым заместителем. А вместо неё в СовФед была направлена Маргарита Павлова, являвшаяся на тот момент региональным уполномоченным по правам человека.

Также 8 сентября прошли выборы депутатов райсоветов Челябинска. Сформированная из них городская дума утвердила Наталью Котову полноправным главой города. На этой ноте переформатирование областной и городской власти было завершено.

Впереди 2020 год. Удержат ли новые руководители города и области свои позиции. Пока они достаточно прочны, а там время покажет.