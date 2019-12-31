Александр Комаров, 31 декабря 2019, 16:25 — REGNUM В Челябинской области 2019 год стал периодом кардинальных перемен. Сменился губернатор региона, назначен новый мэр Челябинска, масштабные изменения произошли и в чиновничьем аппарате.
Магнитогорск…
Главной темой всего года была трагедия в Магнитогорске. 31 декабря 2018 года рано утром на проспекте Карла Маркса, 164 там взорвался седьмой подъезд многоэтажного дома. В новогоднюю ночь на месте работали спасатели. Они разгребали завалы и пытались спасти выживших.
1 января произошло то, что журналисты окрестили новогодним чудом. Из-под завалов был спасён маленький Ваня Фокин, который пролежал там на 20-градусном морозе больше суток. Ребёнка быстро доставили в Москву. Врачи боялись за его руку. Но в итоге всё прошло хорошо. Уже в феврале мальчик вернулся в родной город.
Трагедия в Магнитогорске унесла жизни 39 человек. Шестеро из них — дети. Седьмой и сильно пострадавший восьмой подъезд разобрали. На их месте создали благоустроенную площадку. Хотели создать мемориал, но пока не сбылось.
После трагедии власти решили расселить пострадавший дом. На этом настаивали некоторые жители. Узнав о таком решении, другая часть жителей резко запротестовала. В ходе проведённого опроса оказалось, что большинство граждан хотели бы остаться в этом доме. В итоге власти дали на это добро. Все, кто хотел уехать, получил возможность это сделать, а желающие остаться — остались. Дом разделили на два: шестиподъездный и четырёхподъездный.
31 декабря 2019 года, через год после трагедии, в городе почтили память погибших. В храме прошли заупокойные литургии, а к импровизированному мемориалу люди принесли цветы и игрушки.
Закат Дубровского
19 марта власть в Челябинской области переменилась. Борис Дубровский был отправлен с поста губернатора в отставку. И. о. главы региона стал Алексей Текслер.
Борис Дубровский руководил Южным Уралом с января 2014 года. Собирался он баллотироваться и на новый срок. Об этом говорила его резко возросшая активность. Ради этой цели в ноябре 2018 года был снят с поста мэра Челябинска его сподвижник Евгений Тефтелев. Вместо него и. о. стал Владимир Елистратов, официально утверждённый в конце февраля уже 2019-го. Похоже, что в команде губернатора очень надеялись на рост популярности Дубровского в столице Южного Урала. В преддверии сентябрьских выборов это было очень важно.
Но планы губернатора возглавить регион снова не сбылись. В довершение всего ФАС уличила его и областной миндортранс в сговоре с компанией «Южуралмост». Официальное сообщение было опубликовано на сайте ведомства 18 марта. А 19-го президент Российской Федерации Владимир Путин решил судьбу Челябинской области на ближайшую пятилетку.
Новый глава региона начал с того, что пообщался на пешеходной улице Кировка с челябинцами и фотографировался с желающими. В Челябинске он родился, но не был в этом городе много лет. В своих интервью он то и дело вспоминает свои детские годы и то, как тогда обстояли дела на Южном Урале.
Новый руководитель принял и кадровые решения. Одним из первых стало увольнение главы миндортранса Дмитрия Микулика. Основанием стало отсутствие к нему доверия. А в конце года в СМИ прошла информация о возбуждении уголовного дела против самого Дубровского. Правда, официальных комментариев на эту тему так и не последовало.
Большие выборы
В последующие месяцы Алексей Текслер активно ездит по региону, встречается с населением, обещает решить те или иные проблемы. В общем, подготовка к выборам налицо. Как и Дубровский, Текслер заменил и мэра Челябинска. Владимир Елистратов в июне был уволен. Его и. о. стала первый вице-мэр Наталья Котова, которой предстояло решать накопившиеся за долгие годы городские проблемы.
Новая власть демонстрировала свою открытость. Заседания правительства области и раньше транслировались в прямом эфире. Теперь такие же трансляции стали идти с аппаратных совещаний в мэрии. Весь город, вся страна получили возможность наблюдать за тем, как Котова распекает, а порой и увольняет подчинённых.
Новый врио губернатора снискал расположение жителей Южного Урала. Одним из его решений стала помощь Челябинску с покупкой 66 новых автобусов на газомоторном топливе. Эти транспортные единицы уже курсируют по улицам города.
8 сентября Текслер уверенно победил на выборах, обойдя остальных четверых конкурентов. А после его инаугурации последовали новые отставки. Кроме того, поменялся представитель главы региона в Совете Федерации. До лета ею была Ирина Гехт, которую Текслер назначил своим первым заместителем. А вместо неё в СовФед была направлена Маргарита Павлова, являвшаяся на тот момент региональным уполномоченным по правам человека.
Также 8 сентября прошли выборы депутатов райсоветов Челябинска. Сформированная из них городская дума утвердила Наталью Котову полноправным главой города. На этой ноте переформатирование областной и городской власти было завершено.
Впереди 2020 год. Удержат ли новые руководители города и области свои позиции. Пока они достаточно прочны, а там время покажет.