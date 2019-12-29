Москва, , 18:15 — REGNUM Уполномоченные представители руководства компании «Газпром» вместе со своими коллегами из Украины присоединились к переговорам по транзиту газа в Евросоюз, проходящим в столице Австрии, городе Вена, об этом 29 декабря сообщил представитель российской корпорации в комментарии журналистам.

«Все уполномоченные руководители со стороны «Газпрома» и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря», — отмечается в заявлении представителя компании.

Напомним, переговоры по транзиту российского газа в Евросоюз начались в Вене в четверг, 26 декабря. Первоначально в дискуссиях принимали участие юристы и прочие эксперты. Теперь к ним присоединились более высокопоставленные делегаты.

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