Москва, , 17:50 — REGNUM Обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР стал важным шагом к дальнейшей реализации Минских договоренностей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Сегодняшнее событие — это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в Минских договоренностях», — сказал Грызлов журналистам.

Политик поблагодарил всех, кто внес свой вклад в возвращение людей домой.

Он также выразил надежду на то, что «теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в Контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции».

Это первый за два года обмен пленными. Ранее в ДНР заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планировали 87 своих сторонников.

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