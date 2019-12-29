Киев, , 17:42 — REGNUM Политолог Владимир Корнилов риторически интересуется, сколько же граждан России оказалось среди обмениваемых сегодня между Украиной и республиками Донбасса лиц.

«А где же все те дивизии российских военных и ГРУшников, которых Украина ловила на протяжении последних лет? Неужели продолжает прятать их от мира?», — саркастически спрашивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что к 17:00 мск взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. Офис президента Украины Зеленского сообщил, что 76 «наших» уже в безопасности на подконтрольной Украине территории, а «подробности позже». Донецк и Луганск пока окончательно не подвели итоги обмена, предварительно было согласовано, что в ДНР и ЛНР отправятся более сотни удерживаемых лиц. Насколько можно судить по открытой информации, в обмене участвуют исключительно украинцы.