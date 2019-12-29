Киев, , 17:41 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами с республиками Донбасса со стороны Украины сопровождался серьезными нарушениями законодательства, заявил 29 декабря украинский политолог Виталий Бала.

«Способы, которыми происходило освобождение от ответственности в украинских судах. неприемлемы и никакие «обоснования» таких действий не оправдывают беззакония, которое делали украинские прокуроры и судьи», — отметил Бала.

Политолог уверен, что в свое время все равно придется им всем (он не уточняет, идет ли речь о переданных на обмен заключенных или судьях — ред.) отвечать в других судах.

«Очень жаль, что некоторые известные работники тех структур, которые сейчас нарушают закон и фактически просто плюют на все и всех, еще и жалко оправдывают все это», — подчеркнул эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 23 декабря контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовалаусловия проведения обменав формате «всех установленных на всех установленных». После этого через суды на Украине приняли ряд решений, чтобы обмен стал возможен. Например, 28 декабря, суд в Киеве освободил из-под стражи пятерых экс-силовиков «Беркута», обвиняемых в расстрелах митингующих в центре Киева в ходе акций протеста 2014 года. Такое решение было жестко раскритиковано «патриотическим» лагерем.