Киев, , 17:14 — REGNUM Кремль просто так никому «заложников» не отдаёт, а тем более — чтобы кто-то на Украине на этом «попиарился», заявил сегодня, 29 декабря, украинский политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса.

Эксперт напоминает, что после осеннего обмена с Россией, когда на Украину вернулись моряки, задержанные в ходе провокации в Керченском проливе, Зеленский сделал ряд шагов навстречу России.

»… взяли обязательства подписать «формулу Штайнмайера», продлить закон об особом статусе Донбасса без изменений, внести в Раду изменения в Конституцию, подписать публичные обязательства на «нормандском саммите», и заключить выгодный России транзитный контракт», — сказал Корнейчук.

Он констатирует, что хотя формально удерживаемыми лицами меняются Киев и Донцк и Луганском, по сути Кремль «отдаёт вторую порцию заложников».

«Что за это выполнит Зеленский — скоро увидим. Но ничего хорошего Украине это явно не сулит», — заключил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что по информации СМИ, в рамках сегодняшнего обмена Киеву отдали 81 человека, в республики Донбасса отправились 139. Окончательных официальных цифр стороны пока не обнародовали.