Киев, , 17:01 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами должен способствовать достижению мира, обеспечить национальное примирение и единство страны, — говорится в заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном 29 декабря.

В политической силе отмечают, что по сути этот обмен должен был состояться еще в январе 2018 года, как второй этап, договоренность о котором была достигнута еще в 2017 году.

Однако преступный режим Порошенко не хотел осуществлять его несмотря на данные обязательства, напомнили оппозиционеры, а новая власть в Киеве не спешила с обменом, хотя могла провести его уже в первые месяцы своего правления.

«Дело мира — это наша общенациональная задача, а значит, все должны сделать свой вклад. Один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук лично организовал возвращение 489 человек на территорию, контролируемую Украиной, домой, к своим семьям. Наша партия и ее лидеры все эти годы работали над возвращением домой пленных, урегулированием конфликта на Востоке Украины. Мы наработали необходимый пакет законопроектов и внесли его на рассмотрение Верховной Рады. Для ускорения мирного процесса мы инициировали межпарламентский диалог в формате «Украина, Россия, Германия, Франция». Мы заявляем о своей готовности работать на реинтеграцию Украины, полноценно включиться в деятельность Контактной группы в Минске и ее подгрупп. Теперь власть должна сделать свой окончательный выбор, на чьей она стороне: с националистами и «партией войны», желающими продолжения кровавого кошмара и раскола украинского общества, или с нами — сторонниками мира, единства и жизни», — считают в ОПЗЖ.

В партии также отдельно рассказали о судьбе пятерых сотрудников полка спецназначения «Беркут» Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, которых на Украине пять лет пытались, но так и не смогли сделать главными обвиняемыми в расстрелах на Майдане.

«Все эти годы по указанию дорвавшихся до власти политиков следствие, игнорируя факты и свидетельские показания, упорно настаивало на обвинениях правоохранителей. Но первое же беспристрастное рассмотрение дела в Апелляционном суде Киева, на котором заслушали свидетелей и изучили факты, показало полную несостоятельность обвинений. Невозможно достичь мира в Украине, постоянно угождая «партии войны» и принося в жертву ее интересам законность и права граждан. Для того чтобы обеспечить гражданский мир, украинский народ должен узнать всю правду о трагедиях 2014 года», — подчеркивается в заявлении.

В завершение партия отмечает, что проведенный обмен пленными — это важный шаг, доказывающий действенность Минских соглашений, продуктивность стратегии диалога и компромисса.

«Но этого для того, чтобы восстановить мир на Донбассе и в Украине, недостаточно. Принципиально важно, чтобы процесс примирения стал необратимым. Необходимо продолжить прямые переговоры с Российской Федерацией, вести прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, обеспечить разведение сил и техники вдоль всей линии разграничения, что даст гарантии стабильного прекращения огня», заявляют в партии, добавляя, что важно разработать и принять законы, предусмотренные Минскими соглашениями: закон об амнистии, Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», действующий на постоянной основе, свою редакцию которого депутаты от нашей партии внесли в Верховную раду, специальный Закон о выборах в Донбассе и изменения в Конституцию Украины», — резюмирует «Оппозиционная платформа — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня проходит масштабный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса. Омбудсмен по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что в республики вернулись 60 человек, на Украину — 52 пленных украинца. Киев точное количество людей, которые попали в обмен, не уточнил. По предварительной информации, освобожденные из плена украинцы прибудут в главный аэропорт Украины «Борисполь» около 8 вечера по местному времени.