Сана, , 16:32 — REGNUM Представители йеменских хуситов заявили, что рассматривают в качестве объектов для нападения несколько «уязвимых» мест в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), об этом 29 декабря сообщает Reuters.

Представитель повстанцев, чьи слова приводит издание, подчеркнул, что шесть объектов находятся в Саудовской Аравии и три в ОАЭ. Планы относительно указанных объектов раскрыты не были.

Хуситы еще в сентябре 2019 года заявляли, что прекратят совершать удары по объектам в указанных странах, если руководство этих стран поступит аналогичным образом.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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