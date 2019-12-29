Донецк, , 16:17 — REGNUM Две девушки отказались участвовать в обмене пленными в Донбассе и решили остаться на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня в Донбассе состоялся обмен пленными между Украиной с одной стороны и Донецкой и Луганской Народными Республиками с другой стороны.

Две девушки, которые должны были быть выданы Украине, отказались покидать ДНР и заявили, что остаются на территории республики.

«Мы местные, донецкие. В Украину возвращаться не хотим. Пробыли в заключении 16 месяцев», — сказала одна из них журналистам.

Она также пояснила, что их подозревале в шпионаже в пользу Киева.