Москва, , 17:50 — REGNUM Киев и Донбасс реализовали договоренности по обмену пленными, теперь Украина должна соблюсти обязательство не преследовать освобождаемых лиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

Реализована договоренность, которая была достигнута сторонами на видеоконференции Контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ, сказал политик.

«Подчеркну, что в рамках этого соглашения стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал «процессуальную очистку» для тех из них, кому ещё не вынесен приговор суда», — отметил Грызлов.

Политик поблагодарил всех, кто внес свой вклад в возвращение людей домой.

Завершился процесс обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и представителями Донбасса, который происходил воскресенье на КПВВ «Майорское».

Согласно договоренностям, Киев должен был передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек. Однако позднее некоторые люди из списка, подготовленного сторонами, отказались от участия в обмене.

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