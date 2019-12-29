Луганск, , 16:17 — REGNUM Руководитель рабочей группы Луганской народной республики (ЛНР) по обмену пленными Ольга Кобцева заявила о передаче Киеву 25 удерживаемых лиц, украинской стороне были выданы 63 пленных. Об этом 29 декабря сообщает агентство «Луганскинформцентр».

"У нас обмен состоялся, мы передали 25, а забрали 63 человека», — отметила Кобцева.

Она подчеркнула, что 9 человек отказались возвращаться в народную республику и предпочли остаться на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Луганская Народная Республика выполнила все условия для проведения обмена удерживаемых лиц с Киевом. По результатам проверки, длившейся два дня 27 и 28 декабря, почти все заявленные к обмену лица подтвердили свое согласие на прохождение этой процедуры. Обмен пленными состоялся 29 декабря на пропускном пункте «Майорск».

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