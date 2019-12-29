Москва, , 16:07 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» обязательно будет достроен невзирая ни на какие санкции со стороны США. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия 1».

Напомним, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2020 финансовый год. Документ предусматривает, в том числе, санкции против «Северного потока — 2», особенно против западных компаний, которые участвуют в его строительстве.

Швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занималась прокладкой трубопровода, спешно прекратила все работы и увела свои технические корабли из Балтийского моря. Прокладка трубопровода остановилась.

Сейчас российские власти рассматривают варианты достройки этого газопровода. У «Газпрома» есть судно-трубоукладчик. которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Для его перегона на Балтику и переоборудования под параметры «Северного потока — 2» понадобится несколько месяцев.

«Газопровод будет достроен невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать», — подчеркнул Козак.