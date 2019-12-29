Москва, 29 декабря 2019, 15:56 — REGNUM Вооруженные силы США значительно усилили оперативные мероприятия в районе Чукотки. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКСВ) на северо-востоке Михаил Биличенко.
Он рассказал, что совсем недавно вооруженные силы США на Аляске — в непосредственной близости от Чукотки — вели обычную повседневную оперативную боевую подготовку.
«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта», — отметил Биличенко в эфире телеканала «Звезда».
Он подчеркнул, что российские военные сейчас особенно пристально следят за чукотским операционным направлением.