Москва, , 15:56 — REGNUM Вооруженные силы США значительно усилили оперативные мероприятия в районе Чукотки. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКСВ) на северо-востоке Михаил Биличенко.

Он рассказал, что совсем недавно вооруженные силы США на Аляске — в непосредственной близости от Чукотки — вели обычную повседневную оперативную боевую подготовку.

«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта», — отметил Биличенко в эфире телеканала «Звезда».

Он подчеркнул, что российские военные сейчас особенно пристально следят за чукотским операционным направлением.