Луганск, , 15:39 — REGNUM О завершении обмена удерживаемыми лицами между Луганской народной республикой и Украиной заявила 29 декабря руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, сообщает «Луганский информационный центр».

Кобцева уточнила, что Киеву в рамках обмена было передано 25 человек, а Луганской народной республике передано Украиной 63 человека. Она также отметила, что девять человек от участия в обмене пленными отказались и остались на территории подконтрольной Украине.

Процесс верификации удерживаемых лиц, по словам представителя ЛНР, длился несколько часов и контролировался представителями представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и «Международного комитета Красного Креста».

Информацию о завершении обмена удерживаемыми лицами также подтвердили и в Киеве. В пресс-службе офиса президента Украины, сообщили что первые 25 освобожденных граждан Украины скоро будут дома. Также данную информацию подтвердила украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Данисова отметила, что среди переданных Киеву лиц в рамках обмена находятся четверо военнослужащих ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила о том, что количество переданных Республике лиц в рамках обмена может увеличиться.

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