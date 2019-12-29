Москва, , 15:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился своими впечатлениями от завершенного Крымского моста. Соответствующее заявление он сделал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Путина, когда он на поезде проехал по железнодорожной части Крымского моста, то испытал чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом.

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он может и веками будет стоять, конечно», — сказал Путин о Крымском мосте.

Глава государства подчеркнул, что при строительстве моста использовались самые современные технологии.

Также Владимир Путин напомнил, что все предыдущие попытки построить мост через Керченский пролив были безуспешными. Таких попыток было три, но тогда не было технологий, позводявших возвести столь сложное сооружение, а сейчас они у России есть.

«Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все — на собственных технологиях», — подчеркнул Владимир Путин.