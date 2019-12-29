Горловка, ДНР, , 14:59 — REGNUM Количество лиц, переданных Донецкой Народной Республике Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами может возрасти. Об этом 29 декабря заявила уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова, сообщает Донецкое агентство новостей.

Омбудсмен отметила, что Киев готов передать Республике 87 удерживаемых лиц. Но как пояснила Морозова, в данный список не вошли лица, которые якобы отказались от обмена пленными. Как отметила омбудсмен, по словам украинской стороны отказались от участия в обмене «22 человека из списка Донецка».

«Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в ДНР, еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться в Украине», — отметила Морозова.

Отметим также, что по информации telegram-канала «Инсайдер UA», адвокат бывших сотрудников «Беркута», освобожденных ранее под личные обязательства, сообщил о том, что пять его бывших подзащитных были привезены для участия в обмене удерживаемыми лицами с республиками Донбасса. «Пятерых беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, все-таки привезли на обмен. Об этом сообщил их адвокат», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 человек было передано Украине Луганской народной республикой в ходе обмена удерживаемыми лицами.

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