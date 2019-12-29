Киев, , 14:33 — REGNUM В партии бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка «Народный фронт» выступили против передачи Киевом республикам Донбасса в рамках обмена пленными бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», а также других заключенных. Соответствующее заявление было опубликовано 29 декабря в пресс-службе политической силы.

Освобождение Владимира Цемаха (свидетеля по делу о сбитом Boeing рейса MH17 — ИА REGNUM), а также сотрудников спецподразделения «Беркут» и других «преступников» в политической силе назвали «планомерной тактикой президента Путина, чтобы избежать ответственности за преступления против нашего народа и человечности».

«Примирение с врагом любой ценой не принесет мира, а лишь обострит его аппетит. Уступки врагу в плоскости суверенной внутренней политики в энергетической сфере или в соблюдении цивилизованных правовых принципов способны нанести исключительный вред», — говорится в заявлении политической силы.

Также в «Народном фронте» заявили, что ни открытый, ни скрытый «реванши» на Украине не пройдут, так как против них объединяться и восстанут «все национальные силы». Подводя итоги сказанному, в пресс-службе политической силы призвали украинскую власть «не допустить роковых ошибок, которые взорвут политическую и общественную стабильность в стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в политической партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступили против передачи осужденных Киевом сотрудников подразделения специального назначения «Беркут» на обмен, который происходит сегодня, 29 декабря.

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