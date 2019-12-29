Донецк, , 13:59 — REGNUM Представители Донецкой и Луганской Народных Республик передали Украине первых 25 военнопленных в рамках обмена удерживаемыми лицами. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщают донбасские СМИ.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на линии фронта в Донбассе в районе контрольного пункта въезда-выезд (КПВВ) «Майорский» проходит процедура обмена удерживаемыми лицами между Донбассом и Украиной.

По словам уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисово, республики Донбасса передадут Украине 80 человек в рамках обмена.

Это первый обмен пленными за последние два года.