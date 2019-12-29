Луганск, , 14:25 — REGNUM Луганская народная республика передала Киеву 25 пленных. Об этом 29 декабря сообщил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник на своем telegram-канале.

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Он также напомнил, что Донецкая народная республика намерена передать Украине 55 человек. Всего, как отметил Мирошник, Киеву должно быть передано 80 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека от Украины Людмила Денисова сообщила, что по предварительной информации Киев должен получить в результате обмена 80 удерживаемых лиц.

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