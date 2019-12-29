Донецк, , 13:45 — REGNUM Пленные украинские боевики доставлены военнослужащими Донецкой и Луганской Народных Республик на контрольный пункт въезда-выезд (КПВВ) «Майорский», где будет проходить обмен удерживаемыми лицами. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщают СМИ ДНР.

На месте обмена уже находятся представители Красного Креста, Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня, представители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также журналисты.

На время обменных процедур движение пешеходов и транспорта на КПВВ полностью остановлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о достижении договоренности провести еще один обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Донассом стало известно 23 декабря.