Москва, , 13:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который обязывает платежные операторы сообщать о блокировке счетов. Соответствующий документ, который вносит поправки в закон «О национальной платежной системе», опубликован сегодня, 29 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, операторы платежных систем обязан информировать своих клиентов — физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки.

Эти изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей. Поправки вступают в силу через 90 дней со дня их опубликования.