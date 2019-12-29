29 декабря 2019 | Время чтения 13 мин

Григорий Ванин, , 13:26 — REGNUM Так сложилась наша история, что декабрь богат памятными датами таких событий, которые являются вехами крутых перемен в жизни России, начиная с декабрьского восстания и до наших дней. В Беловежье 8 декабря 1991 года представителями РСФСР, Украины и Белоруссии, как учредителей СССР, было подписано «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». В этом Соглашении также заявлялось о прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности». А двумя годами позже 12 декабря была принята нынешняя Конституция Российской Федерации. 25 декабря 1991 года Горбачёв в телеобращении к народу объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину. После этого над Кремлём был спущен государственный флаг СССР. Все это было сделано вопреки итогам всенародного референдума о сохранении Советского Союза, проведенного в марте 1991 года. Поэтому СССР текстуально в Соглашении подменили понятием СНГ на манер Британского Содружества. В итоге воля народов якобы не была нарушена и все они остаются единым сообществом, но более свободным на примере цивилизованного мира. Но это лукавство со временем проявило себя как политическое лицемерие, чем и было на самом деле. По своему положению и уставу СНГ не является надгосударственным образованием для его членов и действует исключительно на добровольной основе. Союзные республики с распадом СССР неизбежно стали рыночными конкурентами и были заражены национализмом антироссийской направленности. В республиках в процессе передела и приватизации государственной собственности стала разваливаться глубоко интегрированная советская экономика. Произошли вооруженные конфликты на их территориях и ряд так называемых цветных революций, а по сути мятежей. Не все республики стали членами СНГ. Даже страна-учредитель СНГ Украина вышла из Содружества и ее официальная идеология была поражена русофобией. Поскольку Беловежское Соглашение было затеяно реформаторами России и к ней присоединились две другие республики, то этой тройке придается особое значение при оценке политической ситуации и ее перспективы на постсоветском пространстве. Многие надежды все еще связываются с Россией и отношения с Украиной и Белоруссией являются как бы индикатором их реализации.

Белоруссия

Россия остается ключевым субъектом политики на постсоветском пространстве, как принято сейчас говорить, и будет долго им оставаться, пока существуют советские традиции и связи между народами в экономике и культуре. Это объективный фактор, но есть силы, которые пытаются его сломать или хотя бы не замечать. А то и повернуть против России, создавая ей образ агрессора. Поэтому простые граждане Российской Федерации и бывших союзных республик очень внимательно воспринимают политику России в отношении Украины и Белоруссии, получая необходимую информацию из СМИ, а также от контактов с коллегами, знакомыми и родственниками, в одночасье ставшими в декабре 1991 года не обычными согражданами, а иностранцами. Так же внимательно они наблюдают за реакцией украинцев и белорусов на эту политику по тем сообщениям, которые им готовят редакторы СМИ, включая прямые интервью и комментарии политиков на события, различные ток-шоу.

Это естественный интерес народов к тем процессам в политике, которые определяют его судьбу — для россиян в России, а для «иностранцев» из СССР в своих республиках рядом с Россией. Конечно же, основная масса населения получает информацию из СМИ и социальных сетей, которыми тоже, как источниками, пользуются и сами СМИ. Но тон все-таки задают редакции официальных телеканалов и газет. О свободе прессы уже давно перестали говорить. Это не касается лишь развлекательных программ и рубрик, где свободы бывает не в меру много. Информационная стратегия федеральных СМИ в РФ проявляется двояко. С одной стороны пропагандируются успехи в экономике, законодательные инициативы и тут же следом подаются репортажи о стихийных бедствиях, несчастьях и криминальных делах. А с другой изобилуют оппозиционные темы и пропаганда «либеральных ценностей» Запада. Видимо, кто платит, тот и заказывает музыку. Таким образом, СМИ перестали играть консолидирующую роль в политике. Каждая редакция ориентируется в своей работе на запросы и вкусы определенной аудитории и на те цели, которые она ставит перед собой, как общественно значимые и политически выгодные.

Братья или соперники?

Возвращаясь к теме отношений трех республик в этом контексте, надо сказать, что объективной информации в СМИ по этой политической проблеме практически нет. Вся информация тенденциозная как в России, так и в республиках. Она не способствует сближению народов, а сеет еще большее недоверие между ними. В чем причина? Прежде всего, в затронутой теме привычно используется риторика советского времени о дружбе и единстве народов, хотя речь идет о конкретной государственной политике и коммерческих контрактах. Разногласия возникают не между народами, а между властью и сторонами контрактов. Народы здесь ни при чем. Тем не менее, в патриотической риторике российских СМИ Россия, как государство, всегда поступает правильно, а Украина и Белоруссия заблуждаются. У оппонирующих российских СМИ Россия всегда виновата во всех бедах, а прозападная точка зрения всегда верна априори. В республиканской прессе походя осуждается великодержавный русский шовинизм и подчеркивается незыблемость суверенитета. Причем, там эта словесная игра не имеет никакого жизненного смысла, кроме показного патриотизма или политического максимализма. Но влияет даже на коммерцию. Что касается сути разногласий и словесных конфликтов, то за всей этой риторикой она теряется и аудиторией воспринимается как некий конфликт между народами, соперничество в борьбе за выгоду, хотя народам от этого никакой выгоды нет. Появляется лишь ощущение соперничества, как в спорте. Помнится, как в период так называемого парада суверенитетов в перестройку с ускорением гайдаровцы говорили прямо, что рано или поздно республики «приползут на коленях к России за ресурсами». Кто не помнит, может «погуглить» в архивах СМИ того времени. Эта самоуверенная спесь Москвы породила обиду в других столицах. Советский Союз целенаправленно разваливали не для того, чтобы сохранить «дружбу народов». Реформаторам хотелось убить коммунистическую идеологию и вывести на мировой рынок богатую ресурсами Россию, чтобы самим стать сказочно богатыми. А в результате убили интегрированную союзную экономику и союзное государство. Богатыми стали далеко не все. Теперь нам в России все еще продолжают говорить о братстве славянских народов, но ведут с ними, как с соперниками в политике и конкурентами на рынке. Демократия в как бы суверенных республиках очень разная. Но население переживает итоги перестройки одинаково.

Украинский феномен

Развитие событий на Украине в России, ставшей примером перестройки, осуждается. И это вполне оправдано, потому что в течение почти тридцати лет реформ украинская власть и олигархия разрушали экономику в угоду идеологии, в основу которой официальной властью была положена русофобия — производное явление антисоветизма в РФ. По результатам реформ уже не приходится говорить об украинском национализме в духе политкорректности, а впору называть его нацизмом. Разница двух понятий в том, что националисты пекутся о национальной экономике, национальных интересах или интересах всей нации. Поэтому у националистов политические цели перетекают в первую очередь в экономические программы и задачи. Националистов можно назвать патриотами. А у нацистов главной целью является обособление нации, насильственное навязывание ей своей расовой идеологии и захват власти с опорой на идеологию. Поэтому никаких экономических программ для Украины за годы реформ нацисты не выдвигали. Зато политических требований и решений в переизбытке. Объявив о суверенитете Украины, украинские реформаторы принялись за формирование нового национального сознания украинцев или украинизацию населения, как это было в прошлом. Видимо, синонимичность гражданства и национальности их не устраивало, они видели в этом угрозу «имперского влияния России». По убеждению украинских нацистов, нацию консолидирует не экономика в общих границах, а единый для всех украинский язык и написанная одна на всех украинская история. Что касается суверенитета, то Киев готов был им поступиться ради призрачных выгод от вступления в НАТО и ЕЭС. Как будто эта процедура была не сложнее вступления в пионеры или в комсомол. При этом расходов никаких, только выгода и польза для населения. На Западе реально оценили эту украинскую национальную идею и использовали ситуацию в своих интересах, возродив старый геополитический проект воссоздания галицкого государства на базе УССР, противостоящего Москве.

В этот проект были вложены немалые деньги и вовлечены националисты из украинской диаспоры США и Канады. Все это вылилось для украинского народа в большую трагедию. Украина оказалась на грани распада. И хотя Зеленский говорит, что федерализацию Украины он не допустит, на самом деле это был бы возможный выход из политического кризиса. Потому что бомбами и ракетами, нацистской диктатурой обеспечить единство нации невозможно. Надо договариваться. Конституция не устав, а акт общенародного гражданского согласия. Украина в административных границах УССР формировалась советской властью из лоскутков. Государственность на этой территории также установилась и гарантировалась конституцией СССР. Националисты во власти срубили сук, на котором сидели, растоптав советскую историю. Впрочем, в России топтать советскую историю ельцинисты стали первыми. Украина в этом копирует РФ, усугубляя результат фальсификацией своей истории. Однако речь не о политике, а о том у кого с кем разногласия и кто кому противостоит. В России сочувствуют гражданам Украины и оказывают помощь тем, кто приезжает в Россию подработать или к родственникам. Но об этом в СМИ не говорят. Там главная тема — война. Будь то на Донбассе, газовая или информационная. Причем без сочувствия самой Украине. А ведь по большому счету Украина повторяет то, что уже было в России. Украинские олигархи нисколько не добрее наших. И причиной экономического упадка является все тот же передел государственной собственности. А так называемая оптимизация социальных расходов по-американски привела к деградации науки, образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, ЖКХ и в России и на Украине.

Стойкая Беларусь

В русском языке Беларусь традиционно называют Белоруссией. Хотя по белорусской конституции и в международной топонимике ООН установлено название Республика Беларусь. Ошибки нет в обоих названиях. Кстати, когда-то Московское княжество тоже называлось Белой Русью. Беларусь небольшое государство с населением меньше, чем население Москвы — всего около 9,5 млн жителей. Но, судя по истории и характеру, это крепкий орешек для всякого рода авантюристов от политики. В Беларуси не стали безрассудно взламывать то, что было создано при СССР В основу реформ на первое место ставились экономические задачи, а не идеологическая схоластика. Наверное, это свойство характерно для небольших унитарных государств, в которых сохраняются традиции общины и природной народной солидарности в трудные времена. Как бы ни провоцировали белорусов на минский майдан, ничего из этого не выходит. Но попытки не прекращаются. Беларусь дала пример разумного подхода к экономическим и политическим реформам. Особая заслуга в этом принадлежит нынешнему президенту республики А. Г. Лукашенко. Народ Его поддерживает. Этого не могут ему простить ни западные политики, ни российские либералы, ни внутренняя оппозиция. За ним подмечают неудачные высказывания и тиражируют их в СМИ, как признак политической несостоятельности. Президенту Лукашенко в западных и оппозиционных СМИ Беларуси и России приклеили ярлык «последнего диктатора Европы», склонного к всяким хитростям в политике, чтобы «доить Россию». Как-то странно получается, англосакская и европейская наглость считается мелькающими на телеэкране и на полосах газет аналитиками цивилизованной международной политикой, а забота президента Лукашенко о благополучии своей республики и народа выдается за некоторые хитрости лукавого стяжателя. Причем говорится это с насмешками и раздражением. Но факт остается фактом, 2 апреля 1997 года в Москве президенты Белоруссии и России подписали Договор о Союзе Беларуси и России. А 23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России. Вполне закономерно, что у Сюза возникли определенные трудности из-за разногласий в понимании выгоды для каждой стороны от союзных отношений. Российская олигархия рассчитывала на повальную приватизацию рентабельных белорусских предприятий, как это было сделано и делается в РФ, как она стремилась распространить эту практику на Украине. А руководство Беларуси видело в этом потерю суверенитета и, как следствие, разорение национальной экономики. Глядя на российские реформы, такие опасения были вполне резонными. Экономика РФ находится в руках олигархов. И российское правительство, готовя новый этап приватизации оставшихся госпредприятий, при отстаивании экономических интересов России волей-неволей защищает интересы олигархии. Надо ли доказывать, что население Беларуси и России с большими надеждами и удовлетворением смотрят на Союзное государство двух республик? Но враг не дремлет и изобретает всякие информационные провокации не только против этого Союза, но против любых союзных отношений бывших республик СССР.

Одной из таких провокаций стало распространение идеи, что Великая Отечественная война для всех советских республик, кроме РСФСР, была «не нашей войной». К сожалению, президент Лукашенко в одной из поездок в Среднюю Азию примерил это высказывание к Беларуси. Причем в широком историческом плане. Зачем и почему? Конечно же, он это сказал не из-за своей вредности, которую ему приписывают аналитики и журналисты. Память о Великой Отечественной войне и Победа являются объединяющим историческим фактором для всех народов бывшего СССР. Его-то и хотят уничтожить дезинформацией и провокацией сомнений. И повод к этому дает сама Россия. Если посмотреть на современную историографию РФ о войне, то там не найти упоминаний о героизме и стойкости белорусского народа в те страшные и судьбоносные для России годы (это утверждение автора категорически не соответствует действительности — ИА REGNUM). Нет там и упоминания о героизме других народов, которые не только приняли десятки миллионов беженцев и эвакуированных, но и организовали крепкий тыл воюющей Красной Армии. Даже Монголия не осталась в стороне. Это не оправдание провокации, а ее причина. Это такая же информационная диверсия, как обвинение Сталина в развязывании Второй мировой войны, которую историки считают продолжением Первой мировой. Экспансия мировой промышленно-финансовой олигархии на Восток никуда не делась и только усиливается, актуализируется. Имея педагогическое образование по истории и практический опыт политработника, президент Лукашенко оговорился и хорошо понимает смысл того, что сказал о «не нашей войне». Наверное, он хотел показать свое понимание проблемы, упрекнуть Москву и угодить в чем-то националистам среднеазиатских республик. Но на самом деле получилось умаление подвига не только белорусского, но и других народов. Но это игры власти. А при чем тут сам белорусский народ, о котором вдруг начинают судить по высказываниям штатных и оппозиционных политиков? Мы все из СССР и будем долго еще оставаться братскими народами. И если случится новый Спитак, то без братской помощи он не останется. В России ворчат на мигрантов из бывших союзных республик, но не гонят их прочь. Накануне нового года министр Орешкин заявил, что выработаны принципы экономической интеграции России и Беларуси, которые в 2020 году начнут поэтапно реализовываться. Может, это начало прозрения? Суверенитет, как самоцель, ничего не значит для народов, кроме выгоды для правящей буржуазии и произвола властей.