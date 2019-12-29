Киев, , 13:42 — REGNUM По предварительной информации Киеву в рамках обмена пленными может быть передано 80 человек. Об этом 29 декабря на своей странице в социальной сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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«По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ИА REGNUM) уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации», — сообщила Денисова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о начале процесса обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса подтвердили как со стороны офиса президента Зеленского, так и со стороны ЛНР. По информации уполномоченного по правам человека Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, Республика планирует передать Киеву 55 человек, а в замен ДНР должны быть переданы 87 человек. В свою очередь представитель ЛНР Родион Мирошник сообщил, что данные по обмену между Киевом и ЛНР буду заявлены «по факту».

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