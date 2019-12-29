Москва, , 12:58 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») считает преждевременным заявление президента Украины Владимира Зеленского о победе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал победой выплату 2,9 млрд долларов Газпромом по решению Стокгольмского арбитража. Никонов высказал свою точку зрения на то, что будет победой для главы республики.

«Разница между Россией и Украиной в том, что Россия платит по решению суда, а Украина — нет. Победа Зеленского будет тогда, когда Киев исполнит вердикт Лондонского суда про 3 млрд долл. Или когда она в принципе станет платежеспособной, живущей не за счёт растущего долга перед МВФ», — отметил Никонов в Facebook.