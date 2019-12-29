Луганск, 29 декабря 2019, 12:54 — REGNUM О начале процедуры обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса сообщил 29 декабря представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник на своем telegram-канале.
Также представитель ЛНР сообщил, что за процессом обмена наблюдают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также представители гуманитарной организации «Международный комитет Красного Креста».
ИА REGNUM напоминает, также о начале процедуры обмена пленными сообщили в пресс-службе оффиса президента Украины Владимира Зеленского.
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