Луганск, , 12:54 — REGNUM О начале процедуры обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса сообщил 29 декабря представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник на своем telegram-канале.

«С обеих сторон КПВВ Горловка подтверждают начало процедуры обмена. С обеих сторон присутствуют омбудсмены, которые непосредственно участвуют в проведении обмена», — сообщил Мирошник.

Также представитель ЛНР сообщил, что за процессом обмена наблюдают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также представители гуманитарной организации «Международный комитет Красного Креста».

ИА REGNUM напоминает, также о начале процедуры обмена пленными сообщили в пресс-службе оффиса президента Украины Владимира Зеленского.

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