Киев, , 12:34 — REGNUM В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о начале обмена пленными. Соответствующее заявление появилось 29 декабря на telegram-канале офиса украинского лидера.

«В Донецкой области на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали, что представители киевских СМИ не будут допущены на процесс обмена удерживаемыми лицами, а информация о ходе обмена пленными будет сообщаться офисом президента Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представить ЛНР Родион Мирошник сообщил, что данные по обмену лиц между Киевом и ЛНР будут заявлены «по факту».

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