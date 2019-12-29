Багдад, , 12:16 — REGNUM Высшая комиссия по правам человека в Ираке опубликовала заявление, в соответствии с которым в ходе акций протеста в стране без вести пропали порядка 70 человек, об этом 28 декабря сообщает Kurdistan24.

«В результате акций протеста в Ираке пропали или были похищены 68 активистов», — говорится в заявлении правозащитной организации.

Правозащитники призвали власти страны расследовать судьбу демонстрантов, местоположение которых остается неизвестным.

Напомним, акции протеста в Ираке вспыхнули в начале октября 2019 года. Демонстранты вышли на улицы страны с требованием обуздать коррупцию, повысить уровень жизни и создать рабочие места.

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