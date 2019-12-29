* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, , 12:15 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака арестовали двух командиров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 28 декабря сообщает Kurdistan24.

В соответствии с заявлением министерства обороны, арестованные террористы отвечали за финансовые дела в группировке. Задержание было произведено в городе Мосул.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы продолжают активную деятельность на территории страны.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.