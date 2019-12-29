Луганск, , 12:13 — REGNUM Списки удерживаемых лиц, которые должны быть обменены 29 декабря согласованы, однако точная формула обмена пленными не разглашается. Об этом 29 декабря сообщил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник на своем telegram-канале.

Мирошник уточнил, что формула обмена 87 на 55, которая ранее была озвучена уполномоченным по правам человека со стороны Донецкой народной республики Дарьей Морозовой, это данные по обмену только между Украиной и ДНР. А данные по обмену между Украиной и ЛНР «будут заявлены по факту».

«Напряжение очень высокое. Людей для обмена группируют с обеих сторон КПВВ Майорское», — отметил Мирошник, комментируя ход обмена пленными.

ИА REGNUM напоминает, 29 декабря на пункте пропуска «Майорск» должен состоятся обмен пленными между Украиной с одной стороны и ДНР и ЛНР — с другой.

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