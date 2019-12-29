Киркук, Ирак, , 12:10 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили семью из пяти человек на дороге Киркук-Тикрит, об этом 29 декабря сообщает Kurdistan24.

Террористы соорудили поддельный контрольно-пропускной пункт, после чего остановили машину и расстреляли пятерых человек, в том числе и женщину. Террористы скрылись в неизвестном направлении.

Также отмечается, что несколько транспортных средств пострадали — бандиты открыли по ним стрельбу после того, как те не пожелали остановиться.

Напомним, на текущей неделе боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили уже третий теракт в провинции Киркук. В данном регионе, ввиду противоречий между Багдадом и Эрбилем, террористы наиболее активны.

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