Бисау, , 12:01 — REGNUM В Гвинее-Бисау стартовал второй тур президентских выборов, об этом 29 декабря сообщает Reuters.

Новым главой государства станет один из бывших премьер-министров страны — Симойш Перейра или Умару Сиссоку Эмбало. Действующий глава государства Жозе Мариу Ваш не сумел пройти во второй тур.

Оба кандидата пообещали избирателям преодолеть, в случае своей победы, продолжающийся политический тупик в стране, а также провести ее модернизацию.

Государство, с тех пор как обрело независимость от Португалии в 1974 году, постоянно страдает от переворотов или путчей, в общей сложности с момента обретения независимости здесь было совершено девять попыток насильственного свержения власти.

В первом туре президентской гонки Симойш Перейра набрал 40% голосов избирателей, а его оппонент, Умару Сиссоку Эмбало заручился поддержкой лишь 28% граждан страны. Однако, как отмечают эксперты, победитель второго тура может измениться.

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