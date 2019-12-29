Киев, , 11:24 — REGNUM Аферой столетия и результатом сговора представителей украинской власти с Кремлем назвал мировое соглашение «Нафтогаза» с «Газпромом» бывший депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко. Об этом 28 декабря политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мировое соглашение» с российским Газпромом, которое одобрило правительство зеленых невежд [монобольшинство в украинском парламенте составляет партия Владимира Зеленского «Слуга народа» — ИА REGNUM] — это афера века и результат сговора власти с Кремлем, в результате чего Украина потеряла возможность взыскать с России как минимум 20 миллиардов долларов», — полагает Ляшко.

Ляшко также отметил, что вместе с «делом» о поправке в украинском законодательстве, позволяющей закупку российской электроэнергии, которую внес глава ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, «газовое дело» будет одним из самых громких судебных процессов после фиаско этой некомпетентной и продажной власти. Еще никогда Украина не была столь энергозависимой от страны-агрессора, как сегодня, за что обязательно наступит время ответственности», — заключил Ляшко.

ИА REGNUM напоминает, 27 декабря на сайте правительства Украины было опубликовано постановление, согласно которому правительство распорядилось утвердить проект мирового соглашения по делу об иске «Газпрома» к Украине.