Исламабад, , 11:22 — REGNUM Министры иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) обсудят нарушение прав человека в индийском Кашмире, об этом 29 декабря сообщает Geo TV.

Предполагается, что саммит состоится в апреле 2020 года в столице Пакистана, городе Исламабад.

Также на повестке дня будет вопрос о новом индийском законе, позволяющем предоставлять гражданство религиозным меньшинствам, подвергающимся преследованиям в соседних государствах.

Напомним, ситуация в индийском Кашмире остается напряженной с тех пор, как власти Индии приняли решение ограничить права штата и ввести здесь комендантский час. Решение вызвало негативную реакцию со стороны мусульманских стран.

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