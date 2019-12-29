Нью-Дели, , 11:16 — REGNUM Акции протеста в Индии нанесли серьезный урон по туристическому бизнесу, об этом 29 декабря сообщает Al Arabia.

По оценкам чиновников, около 200 тыс. человек, включая туристов из-за рубежа, отложили запланированные посещение мавзолея-мечети Тадж-Махал, в городе Агра.

«В декабре текущего года количество посетителей сократилось на 60%», — подчеркнул инспектор местной полиции Динеш Кумар, имеющий доступ к данным посетителей Тадж-Махала.

Напомним, акции протеста в Индии вспыхнули после того, как власти страны приняли решение ввести новый закон, гарантирующий предоставление гражданства религиозным меньшинствам, подвергающимся преследованию в соседних государствах.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индии опасаются новых массовых акций протеста — СМИ