Донецк, 29 декабря 2019, 11:02 — REGNUM О прибытии удерживаемых лиц, которые будут переданы Киеву сегодня, 29 декабря, в ходе обмена пленными, сообщили 29 декабря на telegram-канале «Inside Donetsk».
«Украинские пленные прибыли на пункт пропуска в Майорске для обмена», — говорится в сообщении. Также данная информация сопровождена фотографией, на которой видны несколько прибывших на место грузовых автомобилей.
В свою очередь украинская журналистка издания «Левый берег» под псевдонимом Соня Кошкина сообщила о том, что из аэропорта Борисполь вылетел специальный борт. «Только что специальный военный борт вылетел из Борисполя. Буквально пару минут тому», — написал Кошкина.
ИА REGNUM напоминает, сегодня, 29 декабря, планируется проведение обмена пленными между Киевом и ЛДНР. По предварительной информации Киеву будут переданы 55 человек, а республикам Донбасса — 87.
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