Донецк, , 11:02 — REGNUM О прибытии удерживаемых лиц, которые будут переданы Киеву сегодня, 29 декабря, в ходе обмена пленными, сообщили 29 декабря на telegram-канале «Inside Donetsk».

«Украинские пленные прибыли на пункт пропуска в Майорске для обмена», — говорится в сообщении. Также данная информация сопровождена фотографией, на которой видны несколько прибывших на место грузовых автомобилей.

В свою очередь украинская журналистка издания «Левый берег» под псевдонимом Соня Кошкина сообщила о том, что из аэропорта Борисполь вылетел специальный борт. «Только что специальный военный борт вылетел из Борисполя. Буквально пару минут тому», — написал Кошкина.

ИА REGNUM напоминает, сегодня, 29 декабря, планируется проведение обмена пленными между Киевом и ЛДНР. По предварительной информации Киеву будут переданы 55 человек, а республикам Донбасса — 87.

Читайте также: Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной