Киев, , 09:58 — REGNUM Псевдорелигиозная организация «Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата» провела 27 декабря так называемый архиерейский собор, по результатам которого были назначены несколько «епископов» в украинские города. Принятые решения осудили в так называемой Православной Церкви Украины. Заявления относительно произошедшего 28 декабря были сделаны в пресс-службе «УПЦ КП», и пресс-службе «ПЦУ» соответственно.

Раскольники из ПЦУ Pomisna.info

В частности, в «киевском патриархате» были избраны «епископы» на три кафедры — Хмельницкую и Каменец-Подольскую, Черновецкую и Буковинскую, Одесскую и Балтскую.

Данные действия «киевского патриархата» не остались без ответа со стороны «ПЦУ». Представители так называемой ПЦУ призвали «почетного патриарха» Филарета и его окружение остановиться и одуматься «вернуться от избранного ими пути лжи и обмана — на путь истины, прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной Церкви на радость врагам Украины», — говорится в пресс-службе «ПЦУ».

Также в «Православной Церкви Украины» напомнили, что согласно решению их «собора» от 24 июня текущего года, что по факту Филарет является «архиереем» на покое и «не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, на избрание и рукоположение архиереев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве 15 декабря 2018 года прошел «объединительный собор». Результатом данного собора стало образование так называемой ПЦУ, в которую после самороспуска, произошедшего накануне собора, вошли так называемая Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и так называемая Украинская Автокефальная Православная Церковь. Главой «ПЦУ» был избран ставленник Филарета Епифаний. Епифанию 6 января 2019 года был вручен в Стамбуле документ о церковной независимости «ПЦУ» (автокефалии). Однако согласно документу, который вручил Епифанию патриарх Константинопольский Варфоломей, «ПЦУ» по сути является зависимой от Константинопольской Православной Церкви структурой.

Спустя непродолжительное время между Филаретом и Епифанием возник конфликт. Как оказалось, между ними ранее якобы была договоренность, согласно которой реальным главой и руководителем «ПЦУ» должен был быть Филарет. Филарет обвинил Епифания в нарушении данных договоренностей. Также он сослался на зависимость «ПЦУ» от Стамбула и фактически в июне 2019 года ушел в раскол из «ПЦУ», объявив, что «киевский патриархат» на самом деле ликвидирован не был и будет продолжать существовать далее. Киевский патриархат Филарет называет единственной на Украине «независимой церковью».

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