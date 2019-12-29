29 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 09:21 — REGNUM



Министерство обороны России

В северной части Индийского океана и в Аравийском море стартовали военные учения России, Ирана и Китая «Пояс морской безопасности». Они охватывают площадь в 17 тысяч квадратных километров и в таком формате проводятся впервые. Россия и Китай уже давно проводят совместные военно-морские учения. Иран подключён к ним впервые. Это первая особенность ситуации. Вторая: совместные морские учения трёх стран проходят на фоне сохраняющейся напряжённости в отношениях между Ираном и США.

Через Аравийское море, связанное Ормузским проливом с Персидским заливом, осуществляется транзит 20% всей мировой нефти, северная часть Индийского океана является одним из ключевых районов мировой торговли. Кстати, под этим предлогом, обвиняя во всех грехах Иран, американцы пытаются продвигать идею военно-морской коалиции для «защиты» судоходства в регионе. Так, летом Вашингтон заявил о формировании под своей эгидой Международной коалиции по безопасности на море (IMSC). В ноябре это объединение провело военно-морскую операцию Operation Sentinel по сопровождению судов через Ормузский пролив. Но, как утверждает Bloomberg, «ормузский кризис свидетельствует о слабости альянсов США, так как никто из стран Европы не желает превращаться в заложника ситуации, которую они не контролируют, а выступать с самостоятельной инициативой они не готовы».

«Из трех ведущих европейских военных держав — Франции, Германии и Великобритании — Германию, к примеру, меньше всего интересует то, что происходит в Ормузском проливе, — пишет Bloomberg. — Большую часть своей нефти страна получает из России и других стран, которые не направляют поставки через этот регион, поэтому от беспорядков и кризиса в этом регионе ее энергетическая безопасность не зависит». Франция получает основную часть своей нефти из Персидского залива, ее крупнейшим поставщиком является Саудовская Аравия. Так что, в отличие от Германии, у нее есть непосредственный интерес к этому региону. Но Париж избегает рисков быть втянутым еще в одну войну американцев на Ближнем Востоке. На этом направлении трансатлантический альянс трещит по всем швам. А параллельно и Россия представила собственную концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, осенью со своими идеями выступил Иран.

Потом к этому проекту подключился и Китай. Сейчас он подчёркивает, что учения не направлены против третьих стран, что «их не стоит трактовать в геополитическом направлении». Но как не крути, ситуация в регионе остаётся напряжённой — на фоне обострения отношений Ирана с США и Саудовской Аравией, особенно после недавних непонятных инцидентов в Оманском заливе и Ормузском проливе. Теперь Москва, Пекин и Тегеран стали обозначать контуры возможной системы безопасности в важнейшей части Мирового океана. При этом Пентагон, как говорится, от греха подальше, вывел из Персидского залива свою ударную корабельную группировку 5-го оперативного флота ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». В ближайшие недели, надо полагать, лишь после завершения учений «Пояс морской безопасности» её должна сменить группировка американского флота, которую возглавит авианесущий крейсер «Гарри Трумэн».

Правда, в Пентагоне заявили, что будут наблюдать за ходом этих учений. А что им еще остается делать? Ведь понятно, что приходится иметь дело с реакцией на наращивание своей военной активности в регионе. Помимо этого, Вашингтон стал осознавать, что Тегеран не останется один с ним, что у иранцев есть серьезные партнёры, готовые их поддержать. Отметим и еще одну особенность. Россия и Иран де-факто являются союзниками в астанинском процессе по сирийскому урегулированию. Другой ее участник, Анкара, как пишет турецкое издание Yeni Akit, «воздерживается от проведения совместных военных учений с Ираном, предпочитая в этом плане Пакистан, хотя обеспечение безопасности в Ормузском проливе входит в зону ее национальных интересов». Поэтому Турция и не приглашает Иран на совместные учения в Восточном Средиземноморье, а Иран не приглашает Турцию на учения в Ормузском проливе.

В то же время в Анкаре изучают возможность приглашение Ирана в Средиземное и Черное моря для совместных учений и рассматривают возможность создания новых союзов. По мнению Yeni Akit, «если США не смогут договориться с Турцией по безопасной зоне в Сирии или введут санкции в рамках CAATSA из-за покупки С-400, Анкара, чтобы сделать еще более решительный ход, может рассмотреть возможность проведения совместных учений с Ираном». Турция сегодня на перепутье. Как подчеркивает издание Sabah, эта страна, «расположенная на транзитном маршруте между глобальными энергетическими бассейнами, может стать еще одним потенциальным очагом напряженности на Ближнем Востоке, потому, что без ее обуздания окружение Китая, России и Ирана невозможно». Это тогда, когда Турцию поддерживают Китай, Россия, Венесуэла и даже Иран. Так что западные эксперты усматривают в нынешнем ходе событий даже «начало конца американской гегемонии в Персидском заливе».

Но приведет ли это к появлению военно-политического альянса Россия — Иран — Китай? Об этом говорить преждевременно. Пока же американское издание The Diplomat фиксирует изменение соотношение сил, как на Ближнем Востоке, так и в Юго-Восточной Азии «в сторону от США», что неизбежно приведет к появлению новых региональных союзов.