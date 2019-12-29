Киев, , 09:30 — REGNUM Текст резонансного законопроекта об украинских средствах массовой информации (закон о медиа) был опубликован на сайте Верховной Рады.

ИА REGNUM напоминает, что 27 декабря данный законопроект был зарегистрирован на сайте украинского парламента. Однако на тот момент самого текста законопроекта опубликовано не было.

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Документ имеет название «Закон Украины о медиа» и имеет 173 страницы.

Согласно проекту закона к распространению украинским СМИ запрещены: «призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины, решение или ведение агрессивной войны или военного конфликта, нарушение территориальной целостности Украины, в том числе признание правомерной оккупации территории Украины, отрицание территориальной целостности Украины, материалы или информация, которые оправдывают или пропагандируют действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя Украины, решения или ведение агрессивной войны или военного конфликта, нарушение территориальной целостности Украины, в том числе признание правомерным оккупации территории Украины, отрицание территориальной целостности Украины».

Запрету также подлежат высказывания, разжигающие ненависть по расовому, религиозному, национальному признаку, к группе лиц или конкретному лицу. Запрещены также высказывания дискриминационного характера, пропаганда терроризма, фильмы, которые запрещены к демонстрации в соответствии к украинскому закону «О кинематографии», материалы порнографического характера, материалы, пропагандирующие употребление наркотических и психотропных средств, жестокое обращение с животными. Запрещены к публикации инструкции по изготовлению, приобретению или использованию взрывчатки, наркотических и психотропных веществ. Также запрещены материалы об услугах гадания, а также платных слуг в области народной и нетрадиционной медицины.

Кроме того запрещены к публикации «материалы или информация, в которых отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов в Украине, преступный характер национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, создается положительный образ лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик (кроме случаев, связанных с развитием украинский науки и культуры), работников советских органов государственной безопасности, оправдывается деятельность советских органов государственной безопасности, установление советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке».

Также запрещена публикация материалов, в которых демонстрируется коммунистическая или нацистская символика в целях оправдания или отрицания «их преступного характера».

Следить за исполнение данного закона в случае его принятия будет национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины совместно с неким органом общего регулирования, которые разработают критерии отнесения информации к нарушающим указанные выше требования.

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