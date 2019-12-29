Москва, , 08:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации сформировало новый — 42-й департамент. Об этом сообщается на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о формировании 42-го департамента МИДа. Тем же указом число сотрудников центрального аппарата российского внешнеполитического ведомства увеличено с 3358 человек до 3391.

На Смоленской площади пояснили, что новый 42-й департамент МИДа будет заниматься международной информационной безопасностью, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях.

Речь идет о разработке и реализации государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности. Новый департамент будет курировать деятельность международных организаций и различных форумов, которые так или иначе посвящены информационной безопасности. Также структура будет заниматься международно-политическими аспектами использования сети интернет.