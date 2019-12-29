Киев, , 08:40 — REGNUM России необходим обмен пленными для того, чтоб получить в рамках обмена бывших сотрудников специального подразделения «Беркут». Об этом 28 декабря заявили в пресс-службе партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

ИА REGNUM напоминает, что бывшие сотрудники специального подразделения «Беркут», которые находились под арестом более пяти лет по обвинению в расстреле протестующих в ходе массовых беспорядков в Киеве в феврале 2014 года, накануне, по решению суда были отпущены на свободу под личные обязательства и готовятся к передачи их республикам Донбасса в рамках обмена пленными.

Передача сотрудников спецподразделения «Беркута» для обмена пленными по мнению партии «Европейская солидарность» «оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику Путину и его марионетке Януковичу».

В партии Петра Порошенко считают, что стремление Российской Федерации получить в рамках обмена удерживаемыми лицами сотрудников специального подразделение «Беркут» «под свою юрисдикцию» якобы является «публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украине».

В пресс-службе партии также возмущены согласием украинской власти передать в рамках обмена удерживаемых лиц бывших сотрудников спецподразделения.

ИА REGNUM напоминает, 29 декабря между Киевом и республиками Донбасса должен состояться обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных». Согласно сообщению омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Киеву будет передано 55 задержанных, а ДНР и ЛНР — 87.

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