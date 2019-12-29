Луганск, , 08:22 — REGNUM Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.

Кобцева заявила, что рабочая группа отправилась на пропускной пункт «Майорск» в ДНР, чтобы «произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами». Она добавила, что 28 декабря с украинской стороной была достигнута договоренность по спискам. Кобцева надеется, Украина полностью «выполнит свои обязательства».

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