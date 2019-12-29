Киев, , 08:16 — REGNUM В базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» были внесены пассажиры первого поезда «Таврия», который следовал из Санкт-Петербурга в Крым по мосту через Керченский пролив. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Напомним, что первый пассажирский поезд «Таврия» завершил маршрут и прибыл на железнодорожный вокзал Севастополя 25 декабря в 9:25 по московскому времени. Из Петербурга состав отправился 23 декабря в 14:00. Путь от Санкт-Петербурга до Севастополя занял 43 часа 25 минут.

Власти Украины до сих пор не смирились с потерей Крыма и продолжают считать полуостров своей территорией. В связи с этим Киев требует, чтобы любая поездка в Крым согласовывалась с украинскими властями и выдавалось бы специальное разрешение. Тех кто этого не делает на Украине считают чуть ли не преступниками и обычно вносят в базу данных сайта «Миротворец», на котором публикуются персональные данные тех, кого власти Украины считают своими врагами. Обычно это журналисты, артисты, политики и другие люди, которые посещали Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик. И хотя официального статуса у этого ресурса нет, украинские пограничники отказывают во въезде на Украину тем, кто попал в базу данных этого сайта.

Вот и теперь в базу данных «Миротворца» внесли корреспондента «Фонтатнки» Венеру Галееву, а также тех пассажиров, имена которых упоминались в репортаже о первом поезде через Крымский мост.