Москва, , 07:10 — REGNUM Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента, это предложение политик обнародовал в своем Telegram-канале.

Жириновский считает, что такое нововведение поможет «разгрузить главу государства», так как сейчас на президенте России лежит «огромное бремя обязанностей».

Недавно политик предлагал сократить президентский срок до пяти лет. Также Жириновский поддержал идею вырезать слово «подряд» из Конституции, относящееся к возможности исполнять обязанности президента РФ.

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